Стали известны сроки запуска Spotify в России

Музыкальный сервис Spotify планируют запустить для российских пользователей 15 июля 2020 года.

Россия станет 80-й территорией, на которой будет запущен сервис, сообщает Variety.

Отмечается, что компания Spotify планировала выйти на российский рынок ещё в 2014 году, однако экономическая ситуация не позволила компании запустить сервис в России. Специалисты Spotify проработали новые рекламные технологии и увеличили количество контента, в том числе, подкастов, что помогло улучшить финансовую ситуацию в компании: набрать больше подписчиков и увеличить доходы.