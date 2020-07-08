Разработан модуль для добычи золота из отходов

На геологическом факультете Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) разработали модуль, который позволяет извлекать золото из техногенных отвалов на местах добычи полезных ископаемых.

— Модуль погружается на уровень протекания вод из отвалов шахт и задерживает в себе микрочастицы золота. Со временем сорбирующий картридж модуля отправляется на переработку для извлечения благородного металла. С помощью одного модуля за сезон эксплуатации возможно извлечь десятки граммов золота в зависимости от уровня содержания этого металла в водах техногенного объекта, — пояснил заведующий лабораторией геологии осадочных и техногенных месторождений ЕНИ ПГНИУ Виталий Брюхов.

По словам эксперта, за последние 250 лет в России скопилось много техногенных отвалов с различными полезными компонентами, пригодными для извлечения. Сейчас эти отвалы разлагаются на поверхности и изменяют состав окружающей среды. Извлечение из них полезных компонентов поможет отчасти решить экологические проблемы территорий.