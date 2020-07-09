«Прогресс МС-13» затоплен в Тихом океане

Несгораемые части космического судна упали в несудоходной акватории Тихого океана.

В среду, в соответствии с планом, грузовое космическое судно «Прогресс МС-13» произвело отстыковку от российского сегмента Международной космической станции. Соответствующую информацию сообщил Роскосмос

К настоящему времени корабль уже выведен с орбиты и уничтожен при прохождении атмосферы Земли.

Перед отделением от модуля «Пирс», входящего в состав МКС, «Прогресс» был заполнен мусором. Двигатели грузового корабля четыре минуты работали в режиме торможения перед полным отключением и входом в слои земной воздушной оболочки.

Несгораемые элементы конструкции упали в несудоходной области Тихового океана, располагающейся примерно в 1 800 километрах юго-восточнее ново-зеландского Веллингтона.