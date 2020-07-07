Выяснены особенности отбора собак древними людьми 

Российские и канадские исследователи проанализировали массу тела и силу укуса 119 древних собак из Сибири и Дальнего Востока. Их сравнение с волками показало, как эти животные изменялись в процессе одомашнивания и какие их функции в них больше всего ценили люди. Работа ученых опубликована в журнале Quaternary Scientific Reports.

«Мы смогли собрать останки собак из 28 археологических памятников Сибири и Дальнего Востока. Останки собранных нами особей собак датируются временем от 10 тысяч лет назад до эпохи Средневековья. Для анализа мы использовали морфометрические методы, в которых кости животного детально измеряются, и по полученным данным можно как реконструировать отдельные особенности собаки, так и общие характеристики породы. Важнее всего для нас были размер и масса тела животного, а также сила укуса. Эти показатели влияют на характер использования собаки в хозяйственной и другой деятельности. В ходе исследования мы пытались установить, какими критериями отбора руководствовались люди при использовании одомашненных собак», — рассказал порталу «Наука в Сибири» один из исследователей, заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии Института истории и международных отношений Алтайского государственного университета Алексей Тишкин.

Чтобы исследовать останки древних собак ученые использовали комплекс методов. Они применили радиоуглеродное датирование с помощью AMS-метода, сделали изотопный анализ образцов, провели палеогенетические и другие биологические исследования. Затем археологи сформировали базу данных и смогли описать полученные находки и установить их культурно-хронологический контекст.

В результате оказалось, что масса тела изученных собак варьировалась от 7,6 до 32,5 кг. В среднем этот показатель составил примерно 16,4 кг. Он почти не менялся ни с течением времени, ни в зависимости от географических особенностей. На основе этого исследователи сделали вывод, что в процессе одомашнивания размер собаки не был самым главным фактором отбора. Скорее всего, по словам авторов, люди ценили полезно значимые хозяйственные функции, которые должны были выполнять разные животные.

Достаточно большое количество проанализированных образцов ученые отнесли к животным средней массы (около 20 кг) с более короткими, чем у диких сородичей, ногами. Именно таких собак использует коренное население Сибири в качестве ездовых для передвижения на санях. Авторы не исключают, что для той же цели таких животных использовали и в древности.

Особи среднего размера потребляют не такое большое количество пищи, как крупные, но в то же время могут переносить достаточное количество груза. Также древние собаки участвовали в охоте. И хотя чаще всего они не нападали на добычу крупнее себя, но могли обнаруживать, выслеживать, загонять крупных животных и добывать мелкую дичь — например, зайцев, соболей, сурков, сусликов, птиц. Для последнего больше всего приспособлены были ловкие небольшие животные.

Другой важный параметр, который интересовал ученых — сила укуса. Ее рассчитывали с помощью специальной формулы, которая включала размера, вес, сдвиг челюсти животного и развитие у него коренных зубов. Сила укуса позволяет выяснить, на кого охотились эти собаки, были они дикими или домашними. У древних собак, которых анализировали ученые, этот параметр оказался примерно вдвое меньше, чем у современных волков. Это означает, что, похоже, система питания одомашненных особей сильно изменилась из-за их сосуществования с человеком.