Корабль для полета человека на Луну прошел испытания 

NASA заявило в «Твиттере», что испытания тестовой версии космического корабля «Орион» завершены. Он доставит астронавтов на Луну и обратно в рамках миссии «Артемида».

Согласно заявлению, сделанному NASA, инженеры должны были убедиться, что космический корабль Orion сможет выдерживать нагрузки, испытываемые при запуске, подъеме на орбиту и в суровых условиях глубокого космоса. Испытания проводились на объекте Waterton Canyon компании Lockheed Martin Space, расположенном недалеко от Денвера.

В рамках программы «Артемида» на Луну будет доставлена первая женщина. Кроме того, будут вестись масштабные исследования поверхности спутника Земли, а к 2028 году полеты на Луну должны стать регулярными.

Программа является продолжением американской космической миссии «Апполон», а название «Артемида» было выбрано потому, что эта греческая богиня — сестра-близнец Аполлона.

Первым к Луне отправится пустой корабль — полет будет испытательным. За ним последует миссия «Артемида II» с экипажем. Но и этот полет будет испытательным. На спутник высадятся только члены экипажа миссии «Артемида III», что должно произойти в 2024 году.