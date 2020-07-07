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Корабль для полета человека на Луну прошел испытания 

Популярная механика 1 час назад
Корабль для полета человека на Луну прошел испытания
Фото: NASA
NASA заявило в «Твиттере», что испытания тестовой версии космического корабля «Орион» завершены. Он доставит астронавтов на Луну и обратно в рамках миссии «Артемида».
Согласно заявлению, сделанному NASA, инженеры должны были убедиться, что космический корабль Orion сможет выдерживать нагрузки, испытываемые при запуске, подъеме на орбиту и в суровых условиях глубокого космоса. Испытания проводились на объекте Waterton Canyon компании Lockheed Martin Space, расположенном недалеко от Денвера.
В рамках программы «Артемида» на Луну будет доставлена первая женщина. Кроме того, будут вестись масштабные исследования поверхности спутника Земли, а к 2028 году полеты на Луну должны стать регулярными.
Программа является продолжением американской космической миссии «Апполон», а название «Артемида» было выбрано потому, что эта греческая богиня — сестра-близнец Аполлона.
Первым к Луне отправится пустой корабль — полет будет испытательным. За ним последует миссия «Артемида II» с экипажем. Но и этот полет будет испытательным. На спутник высадятся только члены экипажа миссии «Артемида III», что должно произойти в 2024 году.
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Наука и техника , Технологии , NASA
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