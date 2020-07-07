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Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу 

Популярная механика 47 минут назад
Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу
Фото: NASA
Лето в самом разгаре, а значит, пора отправляться в путешествие. Ну, конечно не землянам, ведь пандемию никто не отменял. А вот марсианский ровер Curiosity вполне может себе это позволить. NASA объявило о том, что марсоход уже начал «летнее приключение» и показало новые изображения Красной планеты.
Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.
Curiosity направляется в район, который известен высоким содержанием гипса, солей и других сульфатов. Эти соединения обычно образуются в местах, где когда-то была вода, так ровер может помочь NASA узнать о далеком прошлом Марса и о том, как он превратился в бесплодный ландшафт, который мы видим сегодня.
Команда Curiosity, которая контролирует и помогает марсоходу с Земли, все еще работает из своих домов из-за пандемии. Это немного осложняет операцию. Однако космическое агентство утверждает, что часть этой поездки будет выполнена с использованием интегрированных автономных возможностей марсохода. Благодаря им Curiosity способен самостоятельно определять наиболее безопасные маршруты движения.
Для того, чтобы поднять боевой дух команды и всех, кто ждет новых результатов миссии Curiosity, NASA сопроводило анонс «летнего путешествия» новой панорамой с изображением скальной поверхности Greenheugh Pediment. Эта фотография появилась в результате склеивания 28 снимков, которые Curiosity отправил еще в апреле. Теперь аппарату предстоит новое испытание и новые снимки!
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Наука и техника , Роскосмос , NASA
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