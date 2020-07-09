Аномалия с COVID-19: болеют больше, а умирают все меньше

Пока мир ставит рекорды заболеваемости, прирост погибших остается стабильным и даже немного снижается. Глобальная заболеваемость коронавирусом, согласно статистике ВОЗ , стабильно растет уже два месяца — в прошлые выходные показатель впервые перевалил за 200 тысяч диагнозов в сутки.

При этом динамика летальных исходов остается стабильной — за первую неделю июля в мире погибло столько же пациентов, сколько за первую неделю мая, и более чем в полтора раза меньше, чем на пиках в апреле.

Швеции и Наиболее ярко аномалию иллюстрируют данные из США Израиля . Во всех трех странах заболеваемость ставит новые рекорды или держится в районе пиков, а прирост погибших находится едва ли не на минимумах с начала вспышки. Например, 7 июля в США было зафиксировано почти 60 тысяч новых случаев коронавируса, а скончались за сутки менее 200 американцев, чего в стране не случалось с конца марта. О причинах рассуждает врач-иммунолог Владимир Болибок.

Владимир Болибок, врач-иммунолог: «На волне роста пандемии были созданы, мобилизованы ресурсы здравоохранения, было создано большое количество дополнительных коек, оснащенных кислородом, оснащенных ИВЛ. В частности, в России такое избыточное количество коек по отношению к необходимости госпитализировать привело к тому, что текущая летальность в моменте была достаточно низкая. В принципе, сейчас в такую ситуацию приходит весь мир, то есть у нас методами, что называется, военной медицины все было создано практически за две-три недели, и во всем мире госпитальная служба приводится в соответствие с потребностями, оснащается койками, кислородом. И это приводит к тому, что больничная летальность от COVID-19 снижается».

Совершенствуют навыки и сами врачи, в том числе и в амбулаторной сфере. Например, если раньше в стационар отправляли всех без разбора и пациенты со слабыми симптомами занимали места тяжелых больных, то теперь медики могут более точно определять, кому потребуется госпитализация.

Свою роль наверняка сыграла и более ранняя диагностика вируса, обеспеченная расширением тестирования, — тотальное обследование окружения пациента позволяет выявить бессимптомных носителей, которые отражаются в статистике заболеваемости, но не доносят вирус до пожилых людей. Улучшение ситуации налицо, но с празднованием лучше повременить, считает советник президента США Дональда Трампа по здравоохранению доктор Энтони Фаучи

«Это ошибочный подход — успокаивать себя снижением летальности. Последствия этого вируса исчисляются не только погибшими, не нужно вводить себя в заблуждение. Да, сегодня ситуация куда лучше, чем в тяжелые первые месяцы пандемии, мы сделали 37 млн тестов на коронавирус. Но хотя цифры сами по себе выглядят позитивно, мы далеки от того, куда стремимся».

Сегодняшняя аномалия в США и других государствах, где графики прироста заболевших и погибших разошлись в разные стороны, указывает лишь на то, что ситуацию в любой стране нельзя оценивать по одному-единственному параметру. В Индии и Бразилии летальные исходы исправно повторяют динамику числа диагнозов, а в Иране даже ее опережают. В России, например, с середины мая умирают по 1000 пациентов в неделю, притом что заболеваемость за это время упала почти в полтора раза.