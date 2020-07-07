Крикалёв жалеет, что не встретил в космосе инопланетян 

Исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалёв выразил сожаление, что за 800 суток, которые он провёл на орбите, к нему в иллюминатор так и не постучали инопланетяне.

С сожалением могу сказать, что, проведя более 800 суток в космосе, ни зелёные, ни красные, ни синие человечки к нам не прилетали. Это обидно, — заявил он в эфире «Диалога на равных», размещённом на странице молодёжного коворкинга «Легко» «ВКонтакте».

Рекордсмен по суммарному времени пребывания в космосе, признался, что было бы «классно пообщаться с этими ребятами, послушать, чему-то научиться у них, понять, что им интересно».

Крикалёв шесть раз летал на «Мир» и МКС и восемь раз выходил в открытый космос. Он удостоен звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.