Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крикалёв жалеет, что не встретил в космосе инопланетян 

News.ru 1 час назад
Крикалёв жалеет, что не встретил в космосе инопланетян
Фото: NASA
Исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалёв выразил сожаление, что за 800 суток, которые он провёл на орбите, к нему в иллюминатор так и не постучали инопланетяне.
С сожалением могу сказать, что, проведя более 800 суток в космосе, ни зелёные, ни красные, ни синие человечки к нам не прилетали. Это обидно, — заявил он в эфире «Диалога на равных», размещённом на странице молодёжного коворкинга «Легко» «ВКонтакте».
Рекордсмен по суммарному времени пребывания в космосе, признался, что было бы «классно пообщаться с этими ребятами, послушать, чему-то научиться у них, понять, что им интересно».
Крикалёв шесть раз летал на «Мир» и МКС и восемь раз выходил в открытый космос. Он удостоен звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.
Как писал NEWS.ru, ранее российский космонавт Олег Артемьев выразил надежду встретить инопланетян. Он подчеркнул, что верит во внеземной разум. Артемьев рассказал, что для психологической поддержки во время полёта на МКС космонавты получают планшеты с 60 гигабайтами музыки. На планшет космонавт сделал свою первую фотографию из космоса.
Видео дня. С кем Полине Гагариной приписывают романы
News.ru: последние новости
В России начали строить атомный ледокол «Лидер» В России начали строить атомный ледокол «Лидер» Американская ракета Electron не смогла выйти на орбиту из-за отказа ступени Американская ракета Electron не смогла выйти на орбиту из-за отказа ступени Орбиту МКС изменили из-за космического мусора Орбиту МКС изменили из-за космического мусора
Комментарии 2
Наука и техника , Сергей Крикалев , Олег Артемьев , Роскосмос
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
«Соловьев ради интервью вылижет от ануса до ушей»
«Соловьев ради интервью вылижет от ануса до ушей»
Видео
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
00:25
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
00:54
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
00:17
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
00:59
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
00:41
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
Происшествия
Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео
00:30
Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания советника главы «Роскосмоса»
00:26
Опубликовано видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Происшествия
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
00:38
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
Происшествия
Самоизоляция с пингвинами попала на видео
02:22
Самоизоляция с пингвинами попала на видео
Общество
Отец задержанного Сафронова погиб при странных обстоятельствах
00:41
Отец задержанного Сафронова погиб при странных обстоятельствах
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение