В Сочи в пещере обнаружен редчайший моллюск 

Ученые спустя более 40 лет поисков обнаружили в пещере в Сочи редчайшего моллюска, для сохранения популяции которого запрещают оборудовать место его обитания для посещения туристов, сообщает Сочинский национальный парк.

Ученые считали, что уникальный пещерный обитатель — слизень троглолестес Соколова, встречается на планете только в Воронцовской пещере Сочинского нацпарка на площади не превышающей 200 квадратных метров. Первоначально было найдено всего пять экземпляров, а спустя 50 лет сделано еще несколько находок. Такая большая редкость и единственное место обнаружения послужили основанием для включения вида в Красную книгу Краснодарского края

"Сенсационное открытие сделали ученые Сочинского национального парка. В июне при осмотре пещеры Первомайская, вход в которую расположен в правом борту Навалишинского каньона на реке Восточная (Большая) Хоста, обнаружен экземпляр редчайшего моллюска, пещерного слизня — троглолестес Соколова", — говорится в сообщении.

В Сочинском нацпарке рассказали, что троглолестес Соколова настолько приспособился к жизни во мраке пещер, что практически лишился глаз (они сильно редуцированы) и полностью потерял пигментацию тела — животные молочно-белого цвета с большой мантией. Хищный образ жизни позволяет пещерным слизням питаться мелкими малощетинковыми и кольчатыми червями, обитающими в пещерах.

Более сорока лет этот вид искали в других пещерах Западного Кавказа, но кроме Воронцовской, он так и не был найден. В Воронцовской пещере троглолестес Соколова был найден в глубинных залах. Особенность новой находки состоит и в относительно близком от входа нахождении. Слизень найден на полу в главном зале пещеры на расстоянии всего 50 метров от входа. Ученые уверены, что находка дает основание для дальнейших поисков. Вместе с тем, троглолестес Соколова остается одним из самых редких моллюсков планеты и входит в перечень живых эмблем Сочинского национального парка.