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В США предложили признать TikTok «угрозой национальной безопасности» 

Российская Газета 1 час назад
В США испугались TikTok
Фото: globallookpress.com
Госдеп США рассматривает возможность запрета популярной соцсети TikTok на территории страны. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео в эфире телеканала FOX News.
Телеведущая задала вопрос Помпео, могут ли американские власти вслед за Индией запретить работу китайских приложений, в том числе и TikTok, из-за того, что они передают данные пользователей властям КНР.
"Мы очень серьезно относимся к данной проблеме, — заявил госсекретарь. — Что касается китайских приложений, то будьте уверены, что соответствующие меры будут приняты".
FoxNews сообщает, что на территории США зарегистрированы около 30 млн пользователей. А в ноябре 2019 года органы национальной безопасности США начали расследование в отношении компании ByteDance Technology, которая владеет соцсетью. В Америке были обеспокоены тем, что в TikTok контент подвергается цензуре. Кроме того, у них были вопросы к тому, как хранятся данные пользователей. В ответ соцсеть заявила что "не работает ни на одно правительство мира, в том числе и китайское",
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Наука и техника , Интернет , Госдеп США , Fox News , США
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