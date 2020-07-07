657 млн рублей: Роскосмос объявил тендер

Роскосмос объявил открытый конкурс в электронной форме, в рамках которого будет выбран подрядчик, в чьи задачи входит изготовление и поставка разгонного блока «Бриз-М» для запуска космического аппарата «Экспресс-АМУ4». Итоги конкурса подведут 4 августа 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Начальная цена услуг — 657 007 400 рублей, которые планируется оплачивать в течение двух лет: 486,357 млн рублей в 2020 году и 170 650 400 рублей — в 2021 году. По условиям контракта, победитель должен будет выполнить работы до 15 ноября 2021 года.

«Основание для изготовления и поставки продукции — федеральная космическая программа России на 2016 — 2025 годы», — отмечается в техзадании.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты холдинга «Российские космические системы» разработали систему, которая позволит снизить габаритно-массовые показатели ракет-носителей. Блок «Бриз-КМ» фигурировал как оставляющая для ракеты-носителя «Рокот-М».