Обнаружен крохотный предок динозавров 

В триасовых отложениях Мадагаскара нашли мелкую ископаемую рептилию. Животное размером не более десяти сантиметров относится к группе, от которой произошли гигантские динозавры и птерозавры. Детальное описание находки приведено в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Динозавры и летающие ящеры птерозавры знамениты своими огромными размерами. Поэтому удивительно, что их ближайшие предки оказались очень маленькими. В триасовых отложениях возрастом 237 миллионов лет на юго-западе Мадагаскара найдены кости рептилии, названной Kongonaphon kely, или "крошечный убийца жуков".

"Существует общее восприятие динозавров как гигантов. Это новое животное очень близко по времени жизни к месту расхождения ветвей динозавров и птерозавров, и оно поразительно мало", — приводятся в пресс-релизе Американского музея натуральной истории слова одного из авторов исследования Кристиана Каммерера (Christian Kammerer), куратора исследований в области палеонтологии в Музее естественных наук Северной Каролины в США.

И динозавры, и птерозавры принадлежат к группе Ornithodira — птицелапые, происхождение которой не очень хорошо известно, так как найдено всего несколько экземляров, относящихся к началу этой линии. Описание конгонафона поможет ученым объяснить, как птерозавры начали летать, а также — происхождение пуха и перьев у представителей обеих ветвей.

До этого считалось, что у всех ранних архозавров — более крупной группы рептилий, в которую входили птицы, крокодилы, нептичьи динозавры и птерозавры, включая птицелапых, размер тела сначала был примерно одинаковым, а затем началось увеличение в размерах. Теперь понятно, что наряду с укрупнением, некоторые представители эволюционировали в сторону уменьшения.

"Анализируя изменения в размере тела в ходе эволюции архозавров, мы нашли неопровержимые доказательства того, что он резко уменьшился в начале линии динозавров и птерозавров", — отмечает Каммерер.

Триасовые отложения юго-запада Мадагаскара уникальны тем, что там ранее уже были найдены несколько окаменелостей, которые позволили закрыть многие белые пятна в эволюционной истории. Сейчас пришло время конгонафона, который лежал неописанным в музее с 1988 года.

"Открытие этого крошечного родственника динозавров и птерозавров подчеркивает важность окаменелостей Мадагаскара для улучшения знаний об истории позвоночных в целом", — говорит руководитель проекта с местной стороны, профессор и директор лаборатории палеонтологии позвоночных в Университете Антананариву Ловасоа Ранивохариманана (Lovasoa Ranivoharimanana).

Например, износ зубов конгонафона предполагает, что он ел насекомых. Возможно, "миниатюризация" и уход от мясной пищи, конкуренция за которую среди более крупных современников была очень высокой, позволили мелким предкам динозавров и птерозавров занять удобную для эволюции нишу.

Еще одним преимуществом могла стать кожа рептилии, покрытая пухом, из которого, возможно, позднее развились перья. По мнению исследователей, пух служил для терморегуляции. Тело животного было очень маленьким, и внутренних ресурсов для поддержания стабильной температуры, скорее всего, не хватало. А средний-поздний триас был периодом с весьма экстремальным климатом — огромными перепадами суточных температур между жаркими днями и холодными ночами.

Авторы считают, что все эти особенности физиологии, заложившиеся у ранних мелких предков динозавров, потом сильно помогли их более крупным потомкам занять господствующее положение на планете.