Магнитное поле Земли может изменяться в разы быстрее

Геофизики из Лидского университета и Калифорнийского университета в Сан-Диего показали, что изменение направления магнитного поля Земли может происходить в десять раз быстрее, чем считалось ранее. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Nature Communications.

Наше магнитное поле генерируют и поддерживают конвективные потоки расплавленного металла, который образует внешнее ядро Земли. Движение жидкого железа создает электрические токи, которые питают магнитное поле. Оно не только позволяет работать навигационным системам, но и защищает людей от вредного космического излучения и не позволяет нашей атмосфере улетучиться в космос.

Магнитное поле постоянно меняется. Сегодня спутники позволяют измерять и отслеживать его характеристики, однако гораздо более важны долгосрочные изменения магнитного поля, которые происходили на протяжении тысяч лет — задолго до того, как люди изобрели датчики для его регистрации. Чтобы понять эволюцию этой защитной «оболочки» исследователям необходимо анализировать магнитные поля с помощью различных пород, лавовых потоков и прочих свидетельств. Однако эти методы не позволяют довольно точно оценить скорость изменения положения магнитных полюсов и другие характеристики магнитного поля планеты.

Авторы нового исследования использовали другой подход. Они объединили компьютерное моделирование процесса генерации поля с реконструкцией изменения магнитного поля Земли за последние 100 тысяч лет. В результате исследователи показали, что на самом деле поле нашей планеты изменилось за это время в десять раз быстрее, чем считалось ранее.

Такие быстрые изменения, согласно расчетам исследователей, связаны с локальным ослаблением магнитного поля. Это означает, что эти изменения, как правило, происходили во времена, когда поле меняло полярность, или во время геомагнитных отклонений, когда ось, соответствующая силовым линиям магнитного поля перемещалась далеко от расположения Северного и Южного географических полюсов.

Самый яркий пример этого явления — резкое изменение направления геомагнитного поля примерно на 2,5° в год 39 тысяч лет назад. Этот сдвиг был связан с локально слабой напряженностью поля в регионе недалеко от западного побережья Центральной Америки. Подобные события выявляются при компьютерном моделировании. С его помощью можно выявить гораздо больше деталей физических свойств магнитного поля, чем при традиционной палеомагнитной реконструкции.