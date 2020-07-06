Сделано фото крупнейшей луны Марса 

Снимок был сделан 1 июля 2020 года, когда аппарат находился примерно в 7200 километрах от Марса и в 4200 километрах от Фобоса. «Пространственное разрешение изображения составляет 210 м. Это составное изображение, сгенерированное из шести кадров MCC с использованием цветокоррекции», — заявили в ISRO.

Согласно сообщению ISRO, на поверхности Фобоса виден след сильнейшего удара — кратер Стикни. Помимо него видны и другие кратеры Фобоса — Шкловский, Рош и Грильдриг. Неровная форма спутника позволяет некоторым ученым предполагать, что это просто астероид, который каким-то образом оказался на орбите Марса.

A recent image of the mysterious moon of Mars, Phobos, as captured by India's Mars Orbiter Mission



For more details visit https://t.co/oFMxLxdign@MarsOrbiter #ISRO pic.twitter.com/5IJuSDBggx— ISRO (@isro) July 3, 2020 Миссия изначально была рассчитана на 6 месяцев работы, но впоследствии в ISRO заявили, что в баках аппарата достаточно топлива, чтобы он мог кружить вокруг Марса в течение многих лет.

Mars Orbiter имеет пять научных приборов, среди которых альфа-фотометр Lyman (LAP), датчик метана для исследования атмосферы Марса, цветная камера Mars (MCC) и спектрометр видимого и ближнего инфракрасного излучения (CRISM).