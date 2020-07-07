Погребения XII века нашли под Владимиром

Исследователи из Института археологии РАН нашли большое количество средневековых погребений в некрополе в городе Гороховец во Владимирской области . Археологи впервые обнаружили детали одежды и украшения, которые позволили отнести могильник ко второй половине XII века — периоду, который считается временем основания города, сообщает пресс-служба института.

«Гороховец мало изучен в археологическом отношении. В ходе каждой из работ удается найти вещи, которые помогают проследить развитие культуры на восточных рубежах Владимиро-Суздальской земли в XII — начале XIII века. Могильник на Пужаловой горе необходимо сохранить как важнейший элемент исторического ландшафта Гороховца, который показывает начальные этапы становления этого города и представляет собой почти в первозданном виде восточнославянские погребальные памятники. Он сочетает в себе языческие и христианские традиции», — рассказал директор Института археологии РАН, академик Николай Макаров.

У восточных славян почти до XIII века существовал курганный погребальный обряд, основанный на языческих верованиях. Во второй половине XII века такой погребальный обряд перестал использоваться во многих регионах, в том числе в центре Северо-Восточной Руси, в округе Суздаля и Владимира. Согласно исследователям, древнерусские курганы XI–XIII веков принадлежали в основном сельским жителям.

Гороховецкий могильник — это одно из самых восточных курганных захоронений древнерусского ареала и один из редких случаев прекрасной сохранности насыпей. Захоронения составляют единый ансамбль в черте современного города. На сегодня ученые обнаружили 105 курганов у этого захоронения. Они расположены на территории городского парка на Пужаловой горе.

Археологи трижды проводили раскопки некрополя: в 1956, 1976 и 2015 годах. В результате каждой из раскопок ученым удавалось проанализировать лишь по два кургана. Под объектами исследователи обнаружили могилы. Анализ захоронений показал, что погребения были сделаны в XII — начале XIII века, когда под влиянием христианских обычаев в могилы уже редко клали бытовые вещи и металлические украшения. До сих пор более точных оснований для определения времени существования некрополя археологам получить не удавалось.

Для сохранения уникального исторического ландшафта с курганными насыпями, который в большинстве других старых городов был утрачен, в 2015 году исследователи решили отказаться от дальнейших раскопок некрополя. В том же году они создали детальный план курганного могильника, который стал основой для включения этой территории в список объектов археологического наследия.

В 2018 году одним из победителей Всероссийского конкурса по благоустройству городской среды стал проект Гороховца. Проект благоустройства парка позволил провести археологические исследования территории памятника общей площадью примерно 1000 квадратных метров, включая зоны между курганами. В результате ученые обнаружили 24 погребения, скрытые под парковой аллеей. Часть из них находилась под курганными насыпями, которые ранее были полностью нивелированы при устройстве парка. Также в пространстве между курганами археологи впервые обнаружили грунтовые могилы.

Захоронения представляли собой прямоугольные ямы, на дне которых были найдены останки погребенных. Умершие были похоронены головой на запад, их руки были сложены на груди или в районе живота. Сами тела лежали в деревянных гробах: археологи нашли следы древесного тлена на дне могильных ям и железные гвозди. Большинство погребений располагалось группами из двух или трех захоронений — вероятно, рядом хоронили членов одной семьи.