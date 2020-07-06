Xiaomi разработала полностью автоматический «умный» унитаз 

Китайский гигант Xiaomi продолжает увеличивать свой ассортимент различными полезными для дома устройствами. На этот раз компания разработала полностью автоматический "умный" унитаз.

Автоматизированные «умный» туалет Xiaomi имеет поддержку технологии интеллектуального подъема, которую, к слову, китайская сама и разработала. Для удобства предусмотрено регулирование унитаза в области между полом и сиденьем, благодаря чему им будет удобно пользоваться даже детям.

Новинка также способна самоочищаться, активируя после этого процесса опцию теплого воздуха. Из особенностей «умного» унитаза Xiaomi также можно отметить его крышку, которая автоматически поднимается при приближении человека. Кроме того, пользователи могут регулировать нагрев сиденья. Стоимость устройства без автоматического открытия крышки составляет приблизительно 665 долларов, тогда как автоматическая модель обойдется в примерно 806 долларов.