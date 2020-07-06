В ряде функций «Яндекс. Дзена» произошел сбой 

Пользователи платформы "Яндекс. Дзен" столкнулись со сбоем некоторых функций, технические специалисты сервиса работают над устранением проблем.
В "Яндекс. Дзене" появилось уведомление, что временно могут не работать некоторые функции. В частности, недоступны комментарии к публикациям, обнаружил корреспондент РИА Новости.
"Была обнаружена локальная проблема с некоторым функционалом на платформе. Сейчас инцидент обнаружен и находится в работе. В ближайшее время работа этих функций будет восстановлена. Важно, что "Дзен" работает в штатном режиме", — сказали в пресс-службе "Яндекс. Дзен".