В ряде функций «Яндекс. Дзена» произошел сбой 

Все новости на карте

Пользователи платформы "Яндекс. Дзен" столкнулись со сбоем некоторых функций, технические специалисты сервиса работают над устранением проблем.

В "Яндекс. Дзене" появилось уведомление, что временно могут не работать некоторые функции. В частности, недоступны комментарии к публикациям, обнаружил корреспондент РИА Новости.