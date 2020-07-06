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Углерод в ATLAS позволил оценить возраст других комет 

Индикатор 3 часа назад
Углерод в ATLAS позволил оценить возраст других комет
Фото: NASA/ESA/D. Jewitt/UCLA/Q. Ye/University of Maryland
Исследователи из России, Южной Кореи и США предложили новый метод определения времени пребывания комет внутри Солнечной системы. Он основан на измерении количества углерода в объектах: чем его меньше, тем небесное тело старее. Такой вывод астрофизики сделали по итогам исследования кометы ATLAS (C/2019 Y4), которая приблизилась к Земле в мае 2020 года и разрушилась. Результаты работы опубликованы в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Комета ATLAS приблизилась к Земле в мае 2020 года и разрушилась. Это явление можно было наблюдать с Земли. Его исследование вызвало большой интерес в научном сообществе. Астрономы ожидали, что ATLAS станет самой яркой кометой в этом году — настолько яркой, что ее можно будет наблюдать с Земли невооруженным глазом. Но вместо этого небесное тело разрушилось и ученые смогли внимательно наблюдать его дезинтеграцию.
«Мы начали вести фотометрические и поляриметрические наблюдения за кометой еще до начала ее распада, — говорит одна из исследователей, аспирант Школы естественных наук ДВФУ Екатерина Чорная. — Благодаря этому мы смогли сравнить состав ее комы до и во время разрушения. В процессе распада мы смогли увидеть резкий рост положительной ветви поляризации. Моделирование показало, что это соответствует высокому содержанию углеродистых частиц».
Авторы новой работы провели анализ состава пылевых частиц в коме — оболочке и хвосте — кометы ATLAS (C/2019 Y4) и показали, что внутри кометы содержалось большое количество углеродистого вещества. Ученые предполагают, что количество углерода в коме других комет может быть индикатором того, сколько времени они провели в Солнечной системе. При этом, чем больше углерода, тем меньше комета провела рядом с Солнцем, и наоборот.
До этого ATLAS появлялась в Солнечной системе раз в 5476 лет, то есть относилась к долгопериодическим кометам, которые редко сближаются с Солнцем, а значит, редко нагреваются. Такие кометы вызывают особый интерес исследователей, поскольку имеют в своей структуре большое количество «законсервированного» вещества, которое образовалось на ранних этапах формирования Солнечной системы. Это вещество становится доступно для изучения с Земли, когда оно начинает испаряться под действием солнечной радиации. У часто сближающихся с Солнцем комет такого вещества почти не остается.
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Наука и техника , Южная Корея , США
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