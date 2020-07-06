Ученые просят ВОЗ признать передачу COVID-19 по воздуху

Ученые из 32 стран призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать передачу коронавируса через частицы в воздухе значимым фактором ее распространения, пишет газета The New York Times.
Эксперты считают, что инфекция может распространяться через частицы в воздухе внутри помещений. При этом, по информации ВОЗ, COVID-19 в основном распространяется через капли, выделяемые из дыхательных путей больного при кашле, чихании либо во время общения.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что мир может избежать второй волны коронавирусной инфекции. По его словам, 100%-ой уверенности в том, что страны повторят сценарий, который пришелся на весну, нет. А все сообщения, в которых утверждается обратное, — не что иное как спекуляции.