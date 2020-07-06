Ученые просят ВОЗ признать передачу COVID-19 по воздуху

Ученые из 32 стран призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать передачу коронавируса через частицы в воздухе значимым фактором ее распространения, пишет газета The New York Times.

Эксперты считают, что инфекция может распространяться через частицы в воздухе внутри помещений. При этом, по информации ВОЗ, COVID-19 в основном распространяется через капли, выделяемые из дыхательных путей больного при кашле, чихании либо во время общения.