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Названа дата первого за шесть лет запуска спутника «Глонасс» 

News.ru и ещё 3 28 минут назад
Названа дата первого за шесть лет запуска спутника «Глонасс»
Фото: Roscosmos/Global Look Press
Первый за шесть лет запуск с космодрома Плесецк навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» должен состояться 6 августа 2020 года. В июле спутник доставят к месту старта.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Агентство отмечает, что только в 2020 году запуск несколько раз переносился. Это объясняется задержкой в производстве аппарата.
Отправить на орбиту «Глонасс-К», чей срок службы составит десять лет, должна ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».
В настоящее время российская орбитальная группировка спутниковой системы ГЛОНАСС состоит из 25 аппаратов «Глонасс-М» и двух «Глонасс-К». По целевому назначению работают 23 спутника, а для глобального покрытия Земли необходимо 24.
Ранее NEWS.ru сообщал, что навигационный спутник «Глонасс-М» с системным номером 731, который работал на орбите десять лет вместо семи положенных, заменят резервным аппаратом. Спутники были запущены вместе в марте 2010 года, но аппарат с системным номером 735 ещё может работать по целевому назначению. Переставший работать аппарат выведен на техническое обслуживание.
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Наука и техника , Плесецк
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