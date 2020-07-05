Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые 32 стран заявили о новой опасности коронавируса 

BFM.RU 51 минуту назад
Ученые 32 стран заявили о новой опасности коронавируса
Фото: ТАСС
Коронавирус может быть более опасен, чем считалось прежде. Об этом предупреждают ученые из 32 стран, сообщает The New York Times.
Газета ссылается на открытое письмо в адрес Всемирной организации здравоохранения. Его подписали 239 ученых. Они утверждают, что коронавирус может перемещаться в воздухе в виде гораздо более мелких частиц. Это позволяет ему проникать в организм при дыхании. Ученые призывают ВОЗ пересмотреть ее рекомендации по борьбе с COVID-19.
Раскрыта правда о COVID-19
В публикации отмечается, что «коронавирус находит новых жертв по всему миру, в барах и ресторанах, офисах, на рынках и в казино». Это говорит о том, что вирус задерживается в воздухе.
«Капли, висящие в воздухе, способны заразить вас много часов спустя, дрейфуя по улицам, через почтовые ящики и повсюду попадая в дома», — цитирует издание одного из ученых, подписавших обращение к ВОЗ.
Видео дня. Лахова пожаловалась Путину на радужные бренды и требует их запретить
BFM.RU: последние новости
В США нашли замену российским ракетным двигателям В США нашли замену российским ракетным двигателям «Прогресс» отвел МКС от космического мусора «Прогресс» отвел МКС от космического мусора МТС разработала голосового помощника Марвина МТС разработала голосового помощника Марвина
Наука и техника , Наука , Технологии , ВОЗ , New York Times
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я фотографировала себя голой на телефон»: Асмус
«Я фотографировала себя голой на телефон»: Асмус
«Это позор для страны»: Зеленский о затонувшем танкере
«Это позор для страны»: Зеленский о затонувшем танкере
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
Женщина погибла на американских горках во Франции
Женщина погибла на американских горках во Франции
Видео
Полицейские в Лондоне попытались разогнать вечеринку и попали на видео
00:54
Полицейские в Лондоне попытались разогнать вечеринку и попали на видео
Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова
00:52
Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США и попали на видео
00:48
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США и попали на видео
Вечеринка нарушивших запрет в разгар эпидемии россиян попала на видео
00:15
Вечеринка нарушивших запрет в разгар эпидемии россиян попала на видео
Опубликовано видео с места обрушения строящегося ТЦ в российском городе
00:11
Опубликовано видео с места обрушения строящегося ТЦ в российском городе
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Наука и техника
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
00:16
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
Зеленский: «Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто у нас отнял Крым»
01:19
Зеленский: «Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто у нас отнял Крым»
В мире Конфликты
«Трое тел извлекли»: новые данные с места ЧП под Кировом
00:11
«Трое тел извлекли»: новые данные с места ЧП под Кировом
Происшествия
«Мы находимся в экстренной ситуации»: Нетаньяху — о коронавирусе
00:57
«Мы находимся в экстренной ситуации»: Нетаньяху — о коронавирусе
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение