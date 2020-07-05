Ученые 32 стран заявили о новой опасности коронавируса 

Коронавирус может быть более опасен, чем считалось прежде. Об этом предупреждают ученые из 32 стран, сообщает The New York Times.

Газета ссылается на открытое письмо в адрес Всемирной организации здравоохранения . Его подписали 239 ученых. Они утверждают, что коронавирус может перемещаться в воздухе в виде гораздо более мелких частиц. Это позволяет ему проникать в организм при дыхании. Ученые призывают ВОЗ пересмотреть ее рекомендации по борьбе с COVID-19.

В публикации отмечается, что «коронавирус находит новых жертв по всему миру, в барах и ресторанах, офисах, на рынках и в казино». Это говорит о том, что вирус задерживается в воздухе.