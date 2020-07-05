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Xiaomi выпустит старый смартфон под видом нового Poco 

Ferra.ru 3 часа назад
Xiaomi выпустит старый смартфон под видом нового Poco
Фото: Ferra.ru
Недавно Poco анонсировал выход Poco M2 Pro. Бренд пообещал, что это будет совершенно новое устройство, но в сети снова появилась информация о том, что Xiaomi выпустит старый смартфон под видом нового Poco.
Ещё до заявления компании журналисты предположили, что Poco M2 Pro станет просто переименованным Redmi Note 9 Pro. Теперь они вернулись к этим предположениям. Информатор Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) заявил, что Poco M2 Pro будет максимально похож на Redmi Note 9 Pro. Разница между смартфонами будет заключаться лишь в нескольких аспектах.
Во-первых, устройство под брендом Poco получит другую основную камеру — с 48-Мп датчиком. Во-вторых, смартфон будет поддерживать зарядку мощностью 33 Вт. Не слишком много отличий, чтобы считать модель новой.
Сообщается также, что Poco M2 Pro будет продаваться в версии с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти за $200-215 в Индии.
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