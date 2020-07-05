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США объявили о создании собственного двигателя для ракет 

ТК «Звезда» 4 часа назад
США получили замену российским ракетным двигателям
Фото: ulalaunch, Twitter
В настоящий момент Соединенные Штаты пользуются ракетными двигателями российского производства РД-180.
Американская компания United Launch Alliance получила первый ракетный двигатель BE-4 от корпорации Blue Origin. Об этом говорится в сообщении ULA в Twitter.
«Двигатель BE4 от Blue Origin для ракеты Vulcan Centaur прибыл на нашу фабрику… Ракета нового поколения ULA будет готова к запуску в 2021 году», — следует из сообщения.
Представитель Blue Origin, в свою очередь, заявил, что силовая установка не является серийной и будет использоваться для испытаний вместе с носителем. Второй двигатель BE-4, по его словам, планируется поставить до конца июля текущего года.
Vulcan Centaur — разрабатываемая США ракета-носитель, которая, как ожидается, станет приемником РН Atlas-5. Первый запуск Vulcan Centaur запланирован на 2021 год.
Стоит отметить, что в настоящий момент американские ракеты семейства Atlas оснащают российскими двигателями РД-180.
Из-за обострения российско-американских отношений в 2015 году конгресс США запретил закупки РД-180, однако позже отменил ограничения из-за невозможности найти им замену.
РД-180 — российский двухкомпонентный жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла. Он был создан в середине 1990-х годов, производится НПО «Энергомаш» им. академика В. П. Глушко.
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Комментарии
Наука и техника , НПО "Энергомаш" , США
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