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Китай вывел на орбиту спутник Shiyan-6 

ТАСС 5 часов назад
Китай вывел на орбиту спутник Shiyan-6
Фото: РИА Новости
Китай успешно вывел в воскресенье на орбиту спутник Shiyan-6 для тестирования космического оборудования и изучения околоземного космического пространства. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.
Как отмечается на ее официальной странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен в 07:44 по местному времени (02:44 мск) при помощи ракеты CZ-2D с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу. Он стал 338-м для носителей серии "Чанчжэн".
"Запуск был осуществлен за счет улучшенных стартовых технологий, над которыми ведется постоянная работа. Благодаря этому повысилась надежность системы по выводу космических аппаратов на орбиту", — говорится в распространенном заявлении.
Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые также реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в ближайшее время.
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Наука и техника , Китай
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