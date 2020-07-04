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Российский космонавт рассказал о жизни в невесомости 

Мир24 и ещё 6 30 минут назад
«Накапливается усталость»: космонавт о жизни в невесомости
Фото: РИА Новости
Российский космонавт Иван Вагнер сообщил, что клаустрофобия ему неведома, зато усталость от замкнутого пространства со временем накапливается, передает РИА «Новости».
«Такого нет, чтобы появилось острое желание пойти погулять … есть другое, накапливается усталость от замкнутого пространства», — поделился он.
Вагнер при этом подчеркнул, что если человек, страдающий клаустрофобией, пополняет ряды космонавтов, этот страх становится известным еще на Земле — во время тренировок и обучения.
По словам Вагнера, в невесомости не просты и бытовые условия. Например, писать ручкой или рисовать карандашом очень трудно.
Ранее космонавт Виноградов поделился, чем человеку можно заняться в космосе, когда через несколько лет начнется космический туризм.
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