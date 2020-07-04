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Россия модернизировала атомные глубоководные станции 

Lenta.ru 1 час назад
Россия модернизировала атомные глубоководные станции
Фото: ТАСС
Атомные глубоководные станции проектов 19102 и 18512 в 2019 году прошли ремонт с модернизацией, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на годовой отчет конструкторского бюро «Малахит».
В документе отмечается, что разработчик «выполнял работы по техническому сопровождению ремонта». В отчете не прописано, какие конкретно системы станций были обновлены.
В июне ТАСС, ссылаясь на два источника, сообщил, что начало работ по восстановлению поврежденной в ходе пожара атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» проекта 10831 перенесено с 2020 года на 2021 год.
В июле 2019 года в Баренцевом море потерпел аварию АС-31 «Лошарик», который, согласно версии Минобороны России, занимался проведением батиметрических измерений.
Согласно открытым источникам, станции проектов 19102 и 18512 предназначены для проведения специальных работ на дне моря.
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Наука и техника , ИТАР-ТАСС , Интерфакс
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