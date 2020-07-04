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США запустят на орбиту секретный разведывательный спутник 

ТК «Звезда» 17 минут назад
США запустят на орбиту секретный спутник
Фото: globallookpress.com
Ракета-носитель, как сообщается, должна стартовать с космодрома Уоллопс (штат Вирджиния) 15 июля.
Пятнадцатого июля Национальное управление военно-космической разведки США планирует запустить на орбиту ракету-носитель Minotaur-4. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на NASA.
Ракета должна стартовать с космодрома Уоллопс (штат Вирджиния) вместе с секретным разведывательным спутником.
Ракета-носитель Minotaur-4 способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 1725 килограммов.
Ранее сообщалось, что с борта Международной космической станции 24 июня был запущен малый спутник Red-Eye-3, который принадлежит Пентагону.
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Наука и техника , Армия , Наука , Пентагон , США
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