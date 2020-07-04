Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появились подробности о полете первого космического туриста 

Вечерняя Москва и ещё 1 15 минут назад
100 минут проведет первый турист в космосе
Фото: roscosmos.ru
Первый в истории человечества космический турист сможет провести до ста минут в открытом космосе.
Как рассказали в российском представительстве американской компании Space Adventures, организующей полет, в ходе посещения Международной космической станции турист сможет выйти за ее пределы на 90–100 минут.
За это время космический турист успеет увидеть Землю со всех сторон, поскольку именно такой период требуется для совершения полного оборота планеты.
Полет первого космического туриста на МКС запланирован на 2023 год, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что космонавт-испытатель, бортинженер 63-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию Анатолий Иванишин стал первым человеком в истории, проголосовавшим с орбиты.
Видео дня. Бузова похвасталась элитной квартирой за 120 млн рублей
Вечерняя Москва: последние новости
Возраст собак научились точно пересчитывать на человеческие годы Возраст собак научились точно пересчитывать на человеческие годы Разработчики NASA создали антикоронавирусное ожерелье Разработчики NASA создали антикоронавирусное ожерелье Умер создатель двигателя ракеты Гагарина Анатолий Дарон Умер создатель двигателя ракеты Гагарина Анатолий Дарон
Наука и техника , Наука , Анатолий Иванишин , Space Adventures , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Мозги съехали»: Борисова шокировала коллег
«Мозги съехали»: Борисова шокировала коллег
Путин раскрыл свое отношение к ЛГБТ
Путин раскрыл свое отношение к ЛГБТ
160-летие Владивостока разозлило Китай
160-летие Владивостока разозлило Китай
Видео
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение