100 минут проведет первый турист в космосе

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Первый в истории человечества космический турист сможет провести до ста минут в открытом космосе.

Как рассказали в российском представительстве американской компании Space Adventures , организующей полет, в ходе посещения Международной космической станции турист сможет выйти за ее пределы на 90–100 минут.

За это время космический турист успеет увидеть Землю со всех сторон, поскольку именно такой период требуется для совершения полного оборота планеты.

Полет первого космического туриста на МКС запланирован на 2023 год, сообщает РИА Новости.