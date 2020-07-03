Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Орбиту МКС изменили из-за космического мусора 

News.ru и ещё 8 1 час назад
Орбиту МКС изменили из-за космического мусора
Фото: Roscosmos
Центр управления полетами ЦНИИмаш, входящий в состав Роскосмоса, провёл внеплановую коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС). Это потребовалось, чтобы избежать возможного столкновения с космическим мусором, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Для осуществления манёвра были использованы двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14». Он пристыкован к агрегатному отсеку модуля «Звезда», который относится к российскому сегменту МКС.
Они [двигатели] проработали около 100 секунд и сообщили станции приращение скорости 0,5 м/с. В результате чего высота орбиты МКС увеличилась, по предварительным данным, на 900 метров, — цитирует РИА Новости сообщение Роскосмоса.
В госкорпорации добавили, что сейчас экипаж МКС работает по запланированной программе, а остановка на околоземной орбите находится под постоянным контролем Центров управления полётами в российском Королёве и американском Хьюстоне.
Какой именно космический мусор угрожал безопасности станции, не уточняется.
На МКС находятся космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавты NASA Кристофер Кэссиди, Дуглас Хёрли и Роберт Бенкен.
Ранее NEWS.ru писал, что в космосе накопилось уже более 7,5 тысячи тонн мусора.
Видео дня. Бузова похвасталась элитной квартирой за 120 млн рублей
News.ru: последние новости
В Японии создали робота для уничтожения коронавируса в помещениях В Японии создали робота для уничтожения коронавируса в помещениях Разработана формула подсчёта «человеческого» возраста собаки Разработана формула подсчёта «человеческого» возраста собаки Ртуть могла превратить древнее поселение майя в город-призрак Ртуть могла превратить древнее поселение майя в город-призрак
Комментарии
Наука и техника , Технологии , Анатолий Иванишин , Кристофер Кэссиди , ЦУП , Роскосмос , ЦНИИМАШ , NASA , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
В Кремле заговорили об открытии границ
В Кремле заговорили об открытии границ
«США хотели бы видеть Россию второй Украиной»
«США хотели бы видеть Россию второй Украиной»
«Запад готовит новый миропорядок»
«Запад готовит новый миропорядок»
Видео
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение