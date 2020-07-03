Орбиту МКС изменили из-за космического мусора 

Центр управления полетами ЦНИИмаш, входящий в состав Роскосмоса, провёл внеплановую коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС). Это потребовалось, чтобы избежать возможного столкновения с космическим мусором, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Для осуществления манёвра были использованы двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14». Он пристыкован к агрегатному отсеку модуля «Звезда», который относится к российскому сегменту МКС.
Они [двигатели] проработали около 100 секунд и сообщили станции приращение скорости 0,5 м/с. В результате чего высота орбиты МКС увеличилась, по предварительным данным, на 900 метров, — цитирует РИА Новости сообщение Роскосмоса.
В госкорпорации добавили, что сейчас экипаж МКС работает по запланированной программе, а остановка на околоземной орбите находится под постоянным контролем Центров управления полётами в российском Королёве и американском Хьюстоне.
Какой именно космический мусор угрожал безопасности станции, не уточняется.
На МКС находятся космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавты NASA Кристофер Кэссиди, Дуглас Хёрли и Роберт Бенкен.
Ранее NEWS.ru писал, что в космосе накопилось уже более 7,5 тысячи тонн мусора.