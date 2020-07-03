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В Европе обнаружили загадочные 7-тысячелетние рвы 

Вероника Полынина 1 час назад
В Европе обнаружили загадочные 7-тысячелетние рвы
Фото: Фото: Jerzy Czerniec, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
Польские ученые обнаружили загадочные рвы возрастом около 7 тысяч лет, пишет «Российская газета» со ссылкой на издание Nauka w Polsce.
Изначально ученые Матеуш Сосновский и Ежи Чернец обнаружили очертания объектов, находящихся на расстоянии 5 км друг от друга, во время анализа данных из Google Maps и Google Earth.
В 2020 году они провели полевые работы и выяснили, что каждый из объектов представляет собой сооружение из трех огромных овальных рвов. Рвы образуют единое изображение, хорошо видное с высоты птичьего полета. Возраст сооружения составляет около 7 тысяч лет.
Ширина рвов составляет три метра, а глубина — два метра. У рвов имеется общий центр, а сами они не закольцованы, с двух противоположных сторон у них есть разрыв.
«Это были огромные вложения для таких отдаленных времен — около 7000 лет назад. Они требовали усилий десятков людей. Для рытья, вероятно, использовались инструменты из кости или рога», — предполагает Матеуш Сосновский.
Подобные концентрические сооружения ранее находили в Австрии, Венгрии, Словакии, Чехии и Германии. На территории Польши это первая подобная находка.
Теперь ученые гадают над предназначением рвов. Согласно общепринятой версии, это были культовые сооружения, однако четкого понимания их использования у специалистов нет.
Ученые установили, что оба найденных объекта имеют не только идентичную форму, но и одинаковые размеры. Диаметр наибольшего «кольца» составляет около 85 метров. На дне рвов были обнаружены остатки древесного угля, которые подтолкнули ученых к мысли о том, что возле объектов когда-то находились деревянные постройки, впоследствии сгоревшие.
Ранее «Рамблер» писал, что на дне Индийского океана у берегов Австралии ученые обнаружили следы двух поселений австралийских аборигенов, затопленных после завершения ледникового периода.
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Наука и техника , Google , "Российская газета"
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