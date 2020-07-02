Apple запатентовала ноутбук сразу с пятью экранами 

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Такое устройство может произвести революцию в индустрии.

Патент компании одобрили в Национальном управлении Китая по интеллектуальной собственности. Документация содержит схематические рисунки MacBook с пятью дисплеями. Судя по изображениям, Apple заполнила дисплеями все пустующие места по бокам клавиатуры и тачпада ноутбука. Устройство оснащено одним стандартным большим экраном и четырьмя маленькими дополнительными.

Эти дисплеи смогут взять на себя роль Touch Bar или вовсе принести новые функции. В патенте также описана тактильная система обратной связи для экранов.

Apple

Конечно, это лишь патент, и не факт, что Apple выпустит на рынок MacBook Pro с пятью дисплеями.