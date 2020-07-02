Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Apple запатентовала ноутбук сразу с пятью экранами 

Ferra.ru 1 час назад
Apple запатентовала ноутбук сразу с пятью экранами
Фото: РИА Новости
Такое устройство может произвести революцию в индустрии.
Патент компании одобрили в Национальном управлении Китая по интеллектуальной собственности. Документация содержит схематические рисунки MacBook с пятью дисплеями. Судя по изображениям, Apple заполнила дисплеями все пустующие места по бокам клавиатуры и тачпада ноутбука. Устройство оснащено одним стандартным большим экраном и четырьмя маленькими дополнительными.
Эти дисплеи смогут взять на себя роль Touch Bar или вовсе принести новые функции. В патенте также описана тактильная система обратной связи для экранов.
Apple
Конечно, это лишь патент, и не факт, что Apple выпустит на рынок MacBook Pro с пятью дисплеями.
Видео дня. Асмус снова разделась во время видеочата в новом фильме
Ferra.ru: последние новости
Учёные рассказали о вреде фейерверков Учёные рассказали о вреде фейерверков Создан первый в мире жидкий протез сетчатки глаза Создан первый в мире жидкий протез сетчатки глаза В России назвали недостатки космического корабля компании Илона Маска В России назвали недостатки космического корабля компании Илона Маска
Наука и техника , Apple , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
«Вот будет зрелище, когда Джо Байден отомстит России»
«Вот будет зрелище, когда Джо Байден отомстит России»
Дочь Сергея Бодрова впервые показалась на публике
Дочь Сергея Бодрова впервые показалась на публике
Видео
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение