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WhatsApp ждет крупное обновление 

Газета.Ru и ещё 7 5 часов назад
WhatsApp ждет крупное обновление
Фото: РИА Новости
Разработчики мессенджера WhatsApp сообщили, что приложение ждет крупное обновление, в котором пользователи получат несколько новых функций.
Пользователям станут доступны анимированные стикеры.
"Мы добавили несколько новых наборов анимированных стикеров, которые сделают ваше общение более веселым и выразительным", — уточнили разработчики.
Кроме того, пользователям предложат отказаться от ручного набора номера в пользу QR-кодов. Таким образом, в мессенджере можно добавлять контакты, просто просканировав их код.
Также "темный режим" начнет распространяться и на веб-версию, будут улучшены функции групповых видеозвонков. Пользователи устройств на базе KaiOS теперь смогут делиться обновлениями, исчезающими через 24 часа, с помощью популярной функции статуса.
"Все эти функции будут доступны в новейших версиях WhatsApp в течение следующих нескольких недель", — говорится в сообщении.
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