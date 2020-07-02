Биофизики в РФ изобрели «карманный» заменитель ИВЛ

Прибор, способный заменить громоздкий аппарат ИВЛ, изобрели российские биофизики. Это компактный генератор, который буквально можно будет носить в кармане.

Прибор создали в Институте высокотемпературной электрохимии УрО РАН . Он обогащает воздух кислородом, который человек с дыхательной недостаточностью будет поглощать через маску. Особенно актуален генератор сейчас — в период пандемии коронавируса, сообщают «Известия». Заразившимся часто требуется постоянная кислородотерапия и сейчас такое лечение доступно только в условиях стационара.

Портативные генераторы гипероксических смесей станут альтернативой стационарной терапии. Их главное преимущество — компактность. На рынке есть зарубежные концентраторы кислорода, но они размером с хороший радиатор, да ещё и требуют профессионального обслуживания.

Российский прибор весит как мобильник и работает от аккумуляторов, что позволяет носить его с собой где угодно.