Создан способный уничтожить коронавирус робот 

Бахрейне разработан робот, способный уничтожить коронавирус и другие микроорганизмы. Об этом пишет издание Daily Mail.

Они могут говорить на 12 языках, измерять температуру тела, реагировать на голосовые команды и использовать технологию распознавания лиц пациентов.

Робот воздействует на вирус коротковолновым ультрафиолетовым излучением. За 30 минут оно убивает до 90 процентов всех микроорганизмов, разрушая их мембрану, в результате чего ДНК организмов распадается. При этом люди не должны находиться в помещении в момент обработки, поскольку свет от устройства способен повредить человеческие клетки.

Как рассказал профессор Университета Восточной Англии Пол Хантер , ультрафиолет эффективно борется с большинством вирусов, поэтому «неудивительно, что ультрафиолетовый свет дезактивирует SARS-CoV-2».

Сейчас робот проходит испытания в промышленных условиях. Два робота уже выпущены для использования в медучреждениях Бахрейна. Доктор Валид Аль Манеа из Министерства здравоохранения Бахрейна назвал эти машины «медицинской революцией», поскольку они могут оказывать помощь врачам и медсестрам.

Ранее разработчики уже выпускали подобные устройства, также использующие ультрафиолетовое излучение для обработки поверхностей от вирусов и вредоносных микроорганизмов. В частности, аналогичных роботов выпускали американские, датские и китайские специалисты.

Ранее в одной из больниц китайского города Гуанчжоу в провинции Гуандун два робота, обладающие искусственным интеллектом, начали обслуживать зараженных новым коронавирусом. Они доставляли лекарства и еду больным, а также собирали постельное белье пациентов и медицинский мусор.