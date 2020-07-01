Обнаружена первая планета с «внутренностями наружу»

Самая крупная каменистая экзопланета, превосходящая массу Земли почти в 40 раз, обнаружена астрономами в созвездии Печи. Как уточняют учёные, найденная планета представляет собой открытое ядро газового гиганта, с которого её звезда «сняла» внешние оболочки.

Планета TOI 849b — это самый тяжелый землеподобный мир, плотность которого эквивалентна плотности нашей планеты. Мы предполагаем, что изначально она была похожа на Юпитер, её покрывало большое количество гелия и водорода. Их отсутствие говорит о том, что мы имеем дело с оголённым ядром планеты, — приводятся в статье, опубликованной в журнале Nature, слова планетолога из Уорикского университета Великобритании Дэвида Армстронга.

Известно, что радиус планеты TOI 849b примерно в 3,5 раза превосходит радиус Земли. Она в 39 раз тяжелее Земли, её плотность составляет как минимум 5,2 г/см3 — данный показатель полностью соответствует плотности нашей планеты. TOI 849b расположена недалеко от своей звезды и совершает оборот вокруг неё всего за 18 часов. Учёные считают, что температура на её поверхности должна превышать 1800 кельвинов (1526 °С).

По предварительной оценке, найденная планета представляет собой открытое ядро газового гиганта размером с Юпитер. Открытие TOI 849b свидетельствует о том, что подобные миры могут существовать. В дальнейшем астрономы смогут изучить недра планеты-гиганта и понять, какие экзотические формы материи присутствуют в её центральных регионах.

Ранее NEWS.ru писал, что астрофизики определили центр тяжести Солнечной системы. В нём уравновешиваются массы Солнца, всех планет, лун и астероидов. К этому же месту привязаны все измерения гравитационных волн. Это важно для многих аспектов исследования дальнего космоса, в том числе — для поиска чёрных дыр.