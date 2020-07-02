Устройства для чтения мыслей животных создают в Японии

Японские ученые работают над созданием специальных устройств, с помощью которых можно будет понимать домашних животных, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу Министерства образования , культуры, спорта, науки и технологий Страный восходящего солнца.

В недавно опубликованной Белой книге по науке правительства Японии описан прогноз на 20 лет вперед. Там говорится, что в будущем люди смогут полностью понимать своих питомцев. В ведомстве пояснили, что для этого специалисты изобретят нейрокомпьютерный интерфейс (НКИ).

«Речь идет о создании аппарата, связывающего мозг и машину функциональной магнитно-резонансной томографии, искусственного интеллекта, устройств для передачи мысли, оказания помощи страдающим глухонемотой», — указали японские чиновники.

Разработка ученых позволит не только разговаривать с животными, но и передавать мысли на расстоянии. Исследования в данном направлении ведут Тоситака Судзуки и Юкиясу Камитани из Университета Киото, Рехэй Хасэгава из Национального института передовой промышленной науки и техники (AIST), а также компания «Международный институт передовых телекоммуникационных исследований». Они направлены на оказание медпомощи парализованным людям и тем, кто не имеют возможности говорить.