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Устройства для чтения мыслей животных разрабатывают в Японии 

Мир24 и ещё 5 58 минут назад
Устройства для чтения мыслей животных создают в Японии
Фото: Викимедиа
Японские ученые работают над созданием специальных устройств, с помощью которых можно будет понимать домашних животных, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Страный восходящего солнца.
В недавно опубликованной Белой книге по науке правительства Японии описан прогноз на 20 лет вперед. Там говорится, что в будущем люди смогут полностью понимать своих питомцев. В ведомстве пояснили, что для этого специалисты изобретят нейрокомпьютерный интерфейс (НКИ).
«Речь идет о создании аппарата, связывающего мозг и машину функциональной магнитно-резонансной томографии, искусственного интеллекта, устройств для передачи мысли, оказания помощи страдающим глухонемотой», — указали японские чиновники.
Разработка ученых позволит не только разговаривать с животными, но и передавать мысли на расстоянии. Исследования в данном направлении ведут Тоситака Судзуки и Юкиясу Камитани из Университета Киото, Рехэй Хасэгава из Национального института передовой промышленной науки и техники (AIST), а также компания «Международный институт передовых телекоммуникационных исследований». Они направлены на оказание медпомощи парализованным людям и тем, кто не имеют возможности говорить.
Ранее сообщалось, что сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско создали мозговой имплант, способный воспроизводить фразы, «прозвучавшие» в мозгу. До этого глава компании Facebook Марк Цукерберг рассказал о разработке специального нейроинтерфейса, который поможет управлять виртуальной реальностью с помощью силы мысли.
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Комментарии
Наука и техника , Марк Цукерберг , Минобрнауки , РИА Новости , Япония
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