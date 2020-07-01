Российские ученые снимут видео на поверхности Венеры 

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Исследования Венеры имеют значение с точки зрения предупреждения вероятной парниковой катастрофы на Земле.

Российские ученые планируют оснастить автоматическую станцию «Венера-Д» специальными видеокамерами, чтобы снять панораму поверхности планеты, а также посадку станции. Об этом заявил заведующий отделом оптико-физических исследований Института космических исследований (ИКИ) РАН Роман Бессонов.

«Мы предварительно проработали для "Венеры-Д" камеры, которые смогут снять панораму планеты и посадку», — сказал Бессонов в интервью ТАСС.

Телевизионная система станции будет иметь особую конструкцию, уточнил ученый. Из-за невероятно высоких температур и давления на поверхности Венеры, объективы придется устанавливать внутри космического аппарата.

«Передняя часть объектива будет установлена снаружи, за ней — световод и задняя часть объектива», — добавил ученый.

Российская программа по изучению Венеры предполагает запуск не менее трех космических аппаратов. Первая экспедиция должна состояться в конце 2020-х годов.