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Космонавт Иванишин проголосовал по поправкам в Конституцию с МКС 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Российский космонавт проголосовал на орбите
Фото: ТАСС
Российский космонавт Анатолий Иванишин проголосовал по интернету по поправкам в Конституцию с борта на Международной космической станции, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
«Находясь на борту МКС, он принял участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Космонавт Роскосмоса имеет постоянную регистрацию в Москве, поэтому он имеет возможность проголосовать дистанционно на специальном интернет-портале 2020og.ru», — передает РИА «Новости» сообщение Роскосмоса.
Ранее заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов рассказал, что Иванишин попросил разрешения проголосовать электронно. Связь в таком случае, из-за отсутствия на российском сегменте МКС своего интернета, будет обеспечиваться через американские спутники и Центр управления в Хьюстоне.
В свою очередь космонавт Иван Вагнер проголосует 1 июля 2020 года через доверенное лицо, которое будет находиться в Центр управления полетами, где по закрытому каналу связи выразит свое решение, а доверенное лицо отразит его в бюллетене.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.
Итоговая явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции России составила 93,01%, было выдано более 1,1 млн бюллетеней.
По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.
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Наука и техника , Анатолий Иванишин , Алексей Венедиктов , Кристофер Кэссиди , ЦУП , Роскосмос , РИА Новости , Москва
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