Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вирусолог прокомментировал появление нового свиного гриппа 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Вирусолог прокомментировал новый вирус из Китая
Фото: globallookpress.com
Если новый свиной грипп, который недавно обнаружили китайские ученые, распространится, не нужно паниковать, а стоит к этому готовиться заранее, заявил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Китайские ученые обнаружили новый штамм свиного гриппа. Некоторые опасаются, что данный вирус может вызвать еще одну пандемию, схожую с коронавирусной.
«Как и всегда, вирусов стоит ждать, конечно, с территорий Юго-Восточной Азии. Обычно именно оттуда идут все эти эпидемии. С сельскохозяйственной части Китая также, обычно там новые варианты появляются. Просто вирус гриппа поражает не только людей, но и птиц, домашний скот, поэтому, конечно, есть вероятность его быстрого распространения», — говорит Зверев.
Там не менее вирусолог подчеркивает, что если вирус гриппа будет распространяться, не стоит паниковать, но нужно к этому готовиться заранее.
«Это первая публикация о новом свином гриппе, так что мы пока не знаем, что они там обнаружили. Но я думаю, что Всемирная организация здравоохранения уже должна была на это отреагировать, потому что вакцину-то уже надо делать. Я даже думаю, что ее уже делают. А готовится она на уже существующих актуальных штаммах», — считает Зверев.
В конце мая врач-терапевт, завотделением Волынской больницы управделами президента Андрей Наговицын рассказал об основных отличиях коронавирусной инфекции от свиного гриппа.
Видео дня. В разводе Прилучного и Муцениеце винят актрису
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Космонавт Иванишин проголосовал по поправкам в Конституцию с МКС Космонавт Иванишин проголосовал по поправкам в Конституцию с МКС Умер конструктор двигателей для ракет, доставивших Гагарина в космос Умер конструктор двигателей для ракет, доставивших Гагарина в космос Роскосмос перечислил недостатки корабля Crew Dragon Роскосмос перечислил недостатки корабля Crew Dragon
Комментарии
Наука и техника , Наука , Виталий Зверев , ВОЗ , РАН , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
С этой ракетой США еще долго не смогут справиться
С этой ракетой США еще долго не смогут справиться
Запашный объяснил причину разорения Cirque du Soleil
Запашный объяснил причину разорения Cirque du Soleil
Конкурент Лукашенко сделал заявление о России
Конкурент Лукашенко сделал заявление о России
Видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
00:51
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
00:49
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
00:55
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
00:28
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
00:10
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
Общество
Российским дипломатам пригрозили расправой в США
01:02
Российским дипломатам пригрозили расправой в США
В мире США
Главбуху «Седьмой студии» вынесли приговор
00:20
Главбуху «Седьмой студии» вынесли приговор
Происшествия
Сотрудник Генпрокуратуры подрался с полицейскими
00:57
Сотрудник Генпрокуратуры подрался с полицейскими
Криминал Происшествия
США предрекли опасную ситуацию с COVID-19
01:00
США предрекли опасную ситуацию с COVID-19
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение