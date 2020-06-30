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Создан первый жидкий протез сетчатки 

Индикатор 1 час назад
Создан первый жидкий протез сетчатки
Фото: UHB Trust/M. Bramini/IIT
Исследователи из Итальянского технологического института впервые смогли создать жидкий протез сетчатки. Он поможет в лечении возрастной макулярной дегенерации и пигментного ретинита. Статья об открытии опубликована в журнале Nature Nanotechnology.
Новая искусственная сетчатка является биомиметической и обладает высоким пространственным разрешением. Она состоит из жидкости, в которой суспендированы фотоактивные полимерные наночастицы размером около 350 нанометров, которые способны заменить поврежденные фоторецепторы.
Результаты экспериментов показывают, что естественная световая стимуляция наночастиц вызывает активацию нейронов сетчатки, имитируя работу фоторецепторов. По сравнению с другими существующими подходами, для установки нового жидкого протеза не требуется долгих хирургических операций, которые также могут привести к травмам.
Для установки нового протеза специалисты должны сделать несколько микроинъекций наночастиц непосредственно под сетчатку. После введения в сетчатку эти наночастицы образуют небольшие агрегаты, которые сравнимы по размеру с нейронами. Эти агрегаты, как показали эксперименты, эффективно выполняют функцию фоторецепторов.
«Хирургическая процедура для субретинальной инъекции фотоактивных наночастиц минимально инвазивна. Ее также можно повторить через некоторое время при необходимости, — рассказала одна из исследователей, директор операционного блока офтальмологии в больнице Сакро Куоре — Дон Калабрия Грация Пертиле. — В то же время он сохраняет преимущества полимерных протезов, которые чувствительны к свету, попадающему в глаз и не требуют очков, камер или внешних источников энергии».
Исследование основано на доклинических моделях. В дальнейшем ученые планируют провести новые эксперименты, чтобы выяснить, можно ли использовать жидкий протез для лечения таких заболеваний, как пигментный ретинит и возрастная макулярная дегенерация.
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