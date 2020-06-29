Морские ресурсы Арктики возьмут под контроль 

Российский совет по международным делам подготовил доклад «Управление морскими ресурсами в Северном Ледовитом океане». В документе, имеющемся в распоряжении NEWS.ru, рассмотрены вызовы, с которыми сталкиваются арктические страны, и содержатся конкретные предложения по развитию региона, в том числе создание нового механизма взаимодействия между государствами для эффективного управления морской средой.

Авторы доклада констатируют, что Арктический регион сталкивается с рядом серьёзных геополитических, социально-экономических и экологических проблем. Так, странам региона трудно принимать совместные решения из-за несовпадения позиций по вопросам изменения климата. При этом, по прогнозам аналитиков, проблема потепления в Арктике, и как следствие сокращение площади арктического морского льда, будет лишь усугубляться.

Несмотря на эти проблемы — а в каком-то смысле и благодаря им — правительства арктических государств, жители Арктики и другие стороны заинтересованы в эффективном освоении Северного Ледовитого океана. Сейчас самое время разработать и представить проект более эффективных механизмов управления, которые способствовали бы реализации общих интересов как в краткосрочном, так и в долгосрочном плане, в надежде, что политики найдут возможность этот проект реализовать, — пишут эксперты РСМД.

В докладе подчёркивается, что основное внимание авторы уделяют центральной части Северного Ледовитого океана, поскольку это — слабо изученный морской район в Арктике. Также такой шаг позволит минимизировать степень пересечения новых институтов с существующими. Так эксперты РСМД предлагают создать научную организацию для морских исследований и специальный механизм управления морской средой, действия которого были бы основаны на рекомендациях и предложениях новой научной организации. В докладе рассматривается несколько вариантов функционирования как научной организации, так и нового механизма. В частности, эксперты выделяют вариант автономии и работы под эгидой Арктического совета. При этом они подчёркивают важность обеспечения прозрачности механизма вне зависимости от того, действует он в рамках совета или нет.

Как пояснила в беседе с NEWS.ru эксперт и программный менеджер РСМД Наталья Вяхирева, вопрос состава участников данных организаций остаётся открытым.

Наталья Вяхирева, эксперт и программный менеджер Российского совета по международным делам:

Членство в них может быть ограничено только государствами Арктического региона. В таком случае было бы целесообразно развивать тесное сотрудничество с отраслевыми организациями, например с Международной морской организацией ИМО, в которую входят 174 государства, включая Китай.

Не исключается вариант и более широкого членства, с включением неприбрежных государств в новый орган управления и неарктических государств и объединений в новую научную организацию, учитывая их интерес. Одним из критериев участия в предлагаемой системе управления морскими ресурсами для неарктических государств мог бы стать их потенциал и заинтересованность в проведении системных научных исследований в центральной части Северного Ледовитого океана.

По её словам, при реализации второго варианта возможно включение в новую научную организацию как Европейского союза , так и Китая, хотя в докладе не говорится об этом напрямую. Китай развивает научные исследования в Арктике и заинтересован в том, чтобы участвовать в управлении регионом, отмечает Вяхирева.

Эксперт считает, что при реализации любого из вариантов строительство новой архитектуры управления стало бы общим проектом для заинтересованных сторон и могло бы способствовать снижению уровня напряжённости, постепенно нарастающей в Арктике.