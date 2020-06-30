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Ученые заметили ускоренное потепление на Южном полюсе 

Москва24 и ещё 2 1 час назад
Ученые заметили ускоренное потепление на Южном полюсе
Фото: depositphotos/magann
Южный полюс за последние 30 лет нагревался в три раза быстрее, чем остальная часть Земли. К такому выводу пришли ученые, передает "Мир 24".
По словам научных специалистов, потепление связано с более теплой водой тропического океана. В течение многих лет считалось, что Южный полюс остается холодным, даже когда на остальной части континента наблюдается потепление.
Исследователи из Новой Зеландии, Великобритании и США изучили сведения метеостанций за последние 60 лет. Затем эксперты использовали данную информацию для создания компьютерной модели.
Выяснилось, что более теплые температуры в западной части Тихого океана долгое время понижали атмосферное давление над морем Уэдделла, расположенного в Южной Атлантике. В результате данное обстоятельство привело к увеличению потока теплого воздуха над Южным полюсом.
Так, ученые отметили, что естественная тенденция к потеплению, как предполагается, усиливается антропогенными выбросами парниковых газов.
Подчеркивается, что Южный полюс сейчас нагревается со скоростью около 0,6 градуса Цельсия в десятилетие.
Ранее китайские ученые выяснили причины аномальной жары. Специалисты изучили рекордную жару 2018 года, которая длилась в Китае в течение 33 дней.
Помимо того, ранее сообщалось, что глобальное потепление добралось до Антарктиды. Исследователи говорили, что за последние 50 лет температура выросла на несколько градусов и под ледяным панцирем континента стали образовываться реки из талой воды.
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Наука и техника , Mir24.TV , Новая Зеландия , США , Великобритания
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