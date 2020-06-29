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Появились духи с ароматом космоса 

Naukatv.ru 7 часов назад
Появились духи с ароматом космоса
Фото: naukatv.ru
Химик Стив Пирс создал парфюм с космическим ароматом по заказу НАСА, сообщает «Моя планета».
Необычный аромат был разработан, чтобы решить оставшиеся проблемы, связанные с привыканием астронавтов к космическому пространству. Предполагается, что духи также будут доступны в свободной продаже.
Известно, что во время создания парфюмерной композиции Пирс опирался на представления самих астронавтов о запахе космоса. По описанию, это «смесь из запаха пороха, обжаренного стейка, малины и рома». А астронавт Пегги Уитсон говорила, что это «горький запах с примесью дыма и гари».
Аромат получил название Eau de Space. Для выхода на рынок компания собирает средства с помощью краудфандинга. Создатели парфюма считают, что он повысит интерес людей к инженерному делу, технологиям и точным наукам, таким как математика, биология, физика и химия. Также планируется создать духи с ароматом Луны.
Ранее было установлено, что люди способны чувствовать запахи «в стерео».
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Комментарии 1
Наука и техника , Пегги Уитсон , NASA
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