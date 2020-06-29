На звезде Бетельгейзе обнаружили гигантские пятна

Наблюдения за последним потускнением Бетельгейзе показали, что ее поверхность покрывают гигантские пятна. Астрономы считают, что они покрывают от 50 до 70% поверхности звезды. Статью с описанием исследования опубликовал научный журнал Astrophysical Journal Letters.

"Мы удивились, что яркость Бетельгейзе снизилась на 20% даже в субмиллиметровом диапазоне. Это говорит о том, что потускнение этой звезды вряд ли было связано с тем, что ее свет от нас загораживало огромное облако из пыли. Изменилась яркость свечения самого светила", — прокомментировал результаты работы один из ее авторов, астроном из Восточно-Азиатской обсерватории (США) Стив Мэйрс.

Бетельгейзе — одна из самых больших и ярких звезд на небе, она располагается в созвездии Ориона. Благодаря огромным размерам и массе, которая больше солнечной в 15–25 раз, и тому, что она находится недалеко от Земли, Бетельгейзе можно легко увидеть даже невооруженным глазом. Если бы эта звезда находилась в центре Солнечной системы, ее внешние слои достигали бы орбит Марса или Юпитера.

Астрономы считают, что Бетельгейзе сейчас на последнем этапе звездной эволюции — стадии красного сверхгиганта. Так ученые называют престарелые звезды, у которых практически закончился водород; они резко расширились и начали сбрасывать вещество внешних оболочек в открытый космос. Из-за этого образуется огромное количество пыли и формируются яркие газопылевые туманности.

Некоторые особенности колебаний яркости Бетельгейзе указывают на то, что эта звезда закончит свое существование в ближайшие несколько тысяч лет. Она превратится в сверхновую, вспышку которой на Земле можно будет увидеть даже днем. Из-за этого судьбой Бетельгейзе интересуются как профессиональные астрономы, так и обыватели.

В конце декабря прошлого года ученые начали замечать, что Бетельгейзе стала стремительно тускнеть. К началу января сила ее свечения снизилась примерно на 63%, достигнув рекордно малых значений за последние 25 лет наблюдений. Ее потускнение еще больше подстегнуло интерес астрономов.

Звездные пятна

Первые подобные наблюдения, как отмечают Мэйрс и его коллеги, ученые вели с помощью оптических телескопов. Из-за этого они не смогли точно определить причину потускнения. Астрономы предлагали три объяснения: реальное снижение яркости всей поверхности Бетельгейзе, появление на ней пятен и образование между Солнцем и звездой гигантского облака пыли.

Мэйрс и его коллеги попытались выяснить реальную причину этого явления с помощью двух микроволновых обсерваторий — телескопа Джеймса Максвелла на Гавайских островах, а также телескопа APEX, который установлен в чилийской высокогорной обсерватории Чахнантор.

В диапазоне, на который были настроены эти телескопы, микроволновое излучение особенно активно взаимодействует с частицами космической пыли. Если бы Бетельгейзе действительно загораживало облако из пыли, то телескопы должны были зафиксировать избыток такого излучения. Снижение яркости, в свою очередь, говорило бы о том, что звезда потускнела.

Данные показали, что ближе к истине была вторая теория. Несмотря на большое количество пыли в окрестностях красных сверхгигантов, яркость Бетельгейзе в микроволновом диапазоне упала на 20%. Согласно расчетам ученых, нечто подобное должно было произойти, если поверхность этой звезды стала холоднее на 200 кельвинов.

Как отмечают Мэйрс и его коллеги, это вполне возможно. Однако более вероятен другой вариант, на который указывают декабрьские фотографии Бетельгейзе. Как предполагают исследователи, от 50 до 70% звезды покрывают гигантские пятна. Как и пятна на Солнце, они представляют собой точки, в которых магнитное поле звезды "вырывается" наружу и замедляет круговорот плазмы в недрах звезды. В результате поверхность в этих точках становится холоднее.

По мнению исследователей, потускнение Бетельгейзе могло быть связано с тем, что на этой звезде наступил минимум звездной активности, который похож на тот, что недавно закончился на Солнце. Подтвердить эту теорию Мэйрс и его коллеги надеются в ходе следующих наблюдений, когда Бетельгейзе "проснется". Тогда яркость звезды повторно вырастет.