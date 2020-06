Второй фронт: Китай обходит США в космической гонке

Ракета-носитель «Чанчжэн-5B» является усовершенствованной версией «Чанчжэн-5» — первой китайской космической ракеты тяжелого класса (максимальная грузоподъемность — 25 тонн). «Чанчжэн-5B» имеет четыре стартовых ускорителя диаметром 3,35 м каждый. На нем используется нетоксичное топливо на основе жидкого водорода, керосина и жидкого кислорода. Длина ракеты-носителя достигает 53,7 м, диаметр — порядка 5 м. Стартовая масса изделия составляет 849 тонн, а грузоподъемность при запуске на низкую околоземную орбиту — 22 тонны.

Успешный запуск ракеты заложил прочную основу для создания китайской орбитальной космической станции, завершить которую планируется в 2022 году.

Ожидается, что «Чанчжэн-5B» будет использована для вывода на низкую околоземную орбиту базового модуля станции.

Три недели спустя Китай завершил серию запусков ракет-носителей с двух отдельных стартовых площадок, выводящих на орбиту спутники для съемки Земли и в то же время осуществляющие демонстрацию передовых технологий КНР. В 2020 году Пекин планирует запустить более 60 космических аппаратов в более чем 40 запусках. В течение последних двух лет Китай является безусловным мировым лидером по количеству осуществленных успешных запусков космических аппаратов.

В настоящее время по количеству действующих космических аппаратов на околоземных орбитах Китай уступает только США. По состоянию на 31 марта, вокруг Земли летали 363 китайских аппарата.

Эти возможности вызывают беспокойство из-за одновременных инвестиций Пекина в космическое оружие.

Факты свидетельствуют о том, что Китай может разрабатывать до трех различных противоспутниковых систем, пишет Defense News.

Как напомнил собеседник издания, в 2007 году кинетическим перехватчиком KT-2 был уничтожен устаревший китайский спутник. В мае 2013 года Китай запустил высотную ракету с радиотелеметрической аппаратурой для проведения экспериментов. Американская разведка считает, что на самом деле это были испытания противоспутниковой системы SC-19/KT-2. Считается, что ракета SC-19 может выводиться на среднюю околоземную орбиту, а это значит, что навигационные спутники США находятся в зоне поражения, так что американское оружие с системами наведения на базе GPS может стать бесполезным.

Помимо уничтожения космических аппаратов непосредственно средствами противоспутниковой борьбы Китай также использует широкий спектр неразрушающего оружия типа направленной энергии и радиоэлектронной борьбы. К примеру, для ослепления коммерческих и военных спутников для съемки изображений применяются лазерные технологии. Пекин также работает над технологиями подавления радиочастот, способными ухудшать или полностью подавлять спутниковую связь и глобальные навигационные спутниковые системы, такие как GPS.

Чтобы гарантировать, что Вашингтон продолжает конкурировать с Пекином с позиции силы, США должны вложить достаточные ресурсы в подготовку своих новых Космических сил для защиты национальных интересов и безопасности Америки в космосе, пишет Defense News.

В соответствии с Законом о национальной обороне 2020 года Космические силы США стали шестым видом вооруженных сил США.

Их основное предназначение заключается в защите орбитальной группировки космических аппаратов США от угроз со стороны потенциальных противников Америки, и главным нарушителем спокойствия в этом плане считается Китай.

Космическое командование США (11-е боевое командование Министерства обороны) недавно доработало свой план боевого применения, в котором в очередной раз подчеркивается «защита от угроз».

В частности, калифорнийская Rocket Lab отложила запуск трех американских спутников разведывательного назначения. Пуск планировался осуществить со стартового комплекса в Новой Зеландии. В апреле Космические силы США отложили запуск очередного спутника GPS как минимум до 30 июня, чтобы минимизировать воздействие на персонал космодрома COVID-19.

Напомним, Артемида (Artemis) — программа NASA по возвращению людей на Луну. В проекте принимают участие американские частные компании, Европейское космическое агентство (ESA) и Япония. Одной из целей программы является отправка на Луну «первой женщины и следующего мужчины» («the first woman and the next man»). Программа Артемида станет ступенью к созданию постоянно обитаемого поселения на Луне и создаст фундамент для освоения Марса.