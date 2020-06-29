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Папа с дочкой нашли на пляже гигантскую медузу 

Популярная механика 1 час назад
Отец с дочкой нашли гигантскую медузу
Фото: Daily Mail
Британец Дон Фокс обнаружил колоссальную цианею, которую волны выбросили на берег одного из местных пляжей.
Как сообщает Daily Mail, 42-летний Дон Фокс и его дочь Эрина прогуливались по пляжу на Колвин-Бэй-Бич в Северном Уэльсе. Внезапно их внимание привлек странный бесформенный предмет внушительных размеров, который волны выбросили прямо на песок. После более близкого знакомства стало понятно, что это колоссальная волосистая цианея (C. Capillata) — медуза, которые в изобилии водятся в северных водах.
Диаметр существа составил примерно два метра, что много даже для этого вида. Стараясь не подпускать дочку слишком близко к медузе из-за опасности получить ожог, Дон сфотографировал Эрину на фоне цианеи.
В народе волосистая цианея получила прозвище «львиная грива» из-за характерного цвета длинных, похожих на волосы щупалец. В 1865 году у побережья Массачусетса рыболовам удалось поймать экземпляр, диаметр мантии которого составил 2,3 метра при длине щупалец в потрясающие 36,6 метров! Летом их часто можно встретить в прибрежных водах Великобритании, однако медузы таких внушительных размеров встречаются в дикой природе чрезвычайно редко. Многие комментаторы написали под фотографией Дона, что никогда больше не пойдут купаться летом на местном побережье — так сильно их испугало «демоническое отродье», как ласково окрестили цианею.
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Наука и техника , Дон Фокс
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