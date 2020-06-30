В Польше наткнулись на останки сотни детей 

Археологи обнаружили на юго-востоке Польши массовое захоронение останков более ста детей, похороненных в XVI-XVII веках. Изначально на могилы наткнулись дорожные рабочие недалеко от города Ниско . Об этом сообщает издание The First News.

В общей сложности, ученые нашли 115 тел, и у некоторых в рот были вложены монеты. Скелеты были погребены в песке и располагались по оси восток-запад, что указывает на проведение ритуальных обрядов. Монета, помещенная в рот, носит название обол Харона и, согласно верованиям, представляет собой плату проводнику в мир мертвых. Эта традиция восходит к Древнему Риму и Греции. Однако само кладбище было католическим и принадлежало местной церкви, существовавшей с 1590 года.

Находка подтверждает местные легенды о массовом детском захоронении в районе Церковных гор (Church Mountains). Найденные монеты датируются 1587-1632 годом, временем правления короля Польши Сигизмунда III, а также временем правления Яна II Казимира (1648-1668 годы). Отсутствие остатков гробов говорит о том, что сообщество, которое похоронило детей, было очень бедным, однако расположение скелетов указывает на то, что местные жители заботились о сохранности могил.

Тела будут эксгумированы, и после изучения антропологами их передадут в местную приходскую церковь, после чего останки снова похоронят на местном кладбище.