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Два медведя подрались на границе России и Китая 

RT на русском 36 минут назад
В Еврейской автономной области на российско-китайской границе подрались два медведя, они повредили фотоловушку на тигриной тропе и сломали ограждение из столбов и проволоки.
Видео схватки медведей опубликовал в Instagram центр «Амурский тигр».
«Тигры в этом месте проходят спокойно, как говорится, без шума и пыли. Медведи же пришли и все сразу разломали!» — говорится в описании.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Дальневосточный филиал центра, забор с проволокой на видео — это пограничное инженерно-техническое сооружение на границе России и Китая, где проходит тропа тигров и стоит фотоловушка.
«По нашим предположениям, один медведь пришел со стороны КНР, второй со стороны России. Чем закончился поединок неизвестно, потому что камера повреждена, но забор они сломали капитально», — отметили в «Амурском тигре».
В прошлом году природный заповедник в китайской провинции Сычуань опубликовал кадры со сломанной видеоловушки. Последним, что записало устройство, была дикая панда. Специалисты предполагают, что бамбуковый медведь испугался камер и решил устранить угрозу.
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Наука и техника , Видео , РИА Новости , Еврейская Автономная Область , Китай
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