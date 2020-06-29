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Ртуть могла превратить древнее поселение майя в город-призрак 

News.ru и ещё 1 52 минуты назад
Ртуть могла превратить поселение майя в город-призрак
Фото: globallookpress.com
Учёные выявили высокую концентрацию ртути в двух резервуарах с водой, расположенных в древнем городе майя Тикал (Гватемала). По словам специалистов, население активно использовало киноварь, содержащую жидкий металл. Её ярко-красный цвет использовали в качестве краски или пигмента для украшения построек и разных изделий ремесленников.
Однако во время проливных дождей вещество выщелачивалось от пигмента и попадало в ёмкости для воды. С годами её концентрация возросла до предельных значений, пишет журнал Nature.
Цвет был важен в древнем мире майя. Они использовали его в своих фресках и погребениях, комбинировали с оксидом железа, чтобы получить разные оттенки, — рассказал антрополог Кеннет Танкерсли из Университета Цинциннати (США).
При этом генетики обследовали и другие водохранилища в регионе. Анализ ДНК говорит о том, что там присутствовали ядовитые водоросли — цианобактерии. И поэтому вода стала абсолютно непригодной для питья.
В это же время рядом с Тикалем находились и резервуары с чистой водой, употреблявшейся жителями в IX веке. Историки предполагают, что населённый пункт превратился в город-призрак из-за постоянных засух.
В I — IX веках нашей эры Тикал являлся очень важным центром цивилизации майя. По оценкам учёных, у его население могло достигать 200 тысяч человек. Сейчас Тикал является объектом всемирного наследия Юнеско и популярным местом для путешествий.
Ранее NEWS.ru сообщал, что международная группа археологов обнаружила руины крупного города древних майя в ходе раскопок на территории мексиканского штата Чьяпас. Ряд признаков указывают на то, что населённый пункт был столицей одного из майяских царств.
Учёные нашли останки царского дворца и пирамид. Также обнаружены многочисленные надписи с описаниями ритуалов и битв. На некоторых руинах есть изображения богов и мифических животных.
Археологи считают, что имеют дело с главным городом царства майя Сак Ци. Это государственное образование не относилось к числу самых могущественных, судя по скромной по сравнению с другими раскопанными городами архитектуре. Территория царства была впервые заселена около 750 года до н. э. Приблизительно через столетие цивилизация майя пережила коллапс, причины которого до сих пор дебатируются в научной среде.
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Комментарии
Наука и техника , Гватемала , Цинциннати
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