Ртуть могла превратить поселение майя в город-призрак

Учёные выявили высокую концентрацию ртути в двух резервуарах с водой, расположенных в древнем городе майя Тикал ( Гватемала ). По словам специалистов, население активно использовало киноварь, содержащую жидкий металл. Её ярко-красный цвет использовали в качестве краски или пигмента для украшения построек и разных изделий ремесленников.

Однако во время проливных дождей вещество выщелачивалось от пигмента и попадало в ёмкости для воды. С годами её концентрация возросла до предельных значений, пишет журнал Nature.

Цвет был важен в древнем мире майя. Они использовали его в своих фресках и погребениях, комбинировали с оксидом железа, чтобы получить разные оттенки, — рассказал антрополог Кеннет Танкерсли из Университета Цинциннати (США).

При этом генетики обследовали и другие водохранилища в регионе. Анализ ДНК говорит о том, что там присутствовали ядовитые водоросли — цианобактерии. И поэтому вода стала абсолютно непригодной для питья.

В это же время рядом с Тикалем находились и резервуары с чистой водой, употреблявшейся жителями в IX веке. Историки предполагают, что населённый пункт превратился в город-призрак из-за постоянных засух.

В I — IX веках нашей эры Тикал являлся очень важным центром цивилизации майя. По оценкам учёных, у его население могло достигать 200 тысяч человек. Сейчас Тикал является объектом всемирного наследия Юнеско и популярным местом для путешествий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что международная группа археологов обнаружила руины крупного города древних майя в ходе раскопок на территории мексиканского штата Чьяпас. Ряд признаков указывают на то, что населённый пункт был столицей одного из майяских царств.

Учёные нашли останки царского дворца и пирамид. Также обнаружены многочисленные надписи с описаниями ритуалов и битв. На некоторых руинах есть изображения богов и мифических животных.

Археологи считают, что имеют дело с главным городом царства майя Сак Ци. Это государственное образование не относилось к числу самых могущественных, судя по скромной по сравнению с другими раскопанными городами архитектуре. Территория царства была впервые заселена около 750 года до н. э. Приблизительно через столетие цивилизация майя пережила коллапс, причины которого до сих пор дебатируются в научной среде.