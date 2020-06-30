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Обновление Windows замедлило компьютеры 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Обновление Windows замедлило компьютеры
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Принудительное обновление Windows 10 привело к замедлению компьютеров. Об этом сообщает издание Windows Latest со ссылкой на жалобы пользователей на форуме Microsoft.
Системный апдейт стал причиной увеличенного времени загрузки компьютеров и снижением количества отображаемых на экране кадров в секунду в играх. «После установки обновления у меня появились проблемы с загрузкой и теперь я могу запускать Windows только в безопасном режиме», — заметил один из пользователей операционной системы.
По мнению журналистов, проблемы вызваны апдейтом KB4559309, который добавляет в систему новую версию браузера Edge. При этом обновление является принудительным, то есть скачивается и устанавливается в автоматическом режиме и не требует пользовательского участия. Согласно сообщению издания, случаи замедления системы касается ограниченного числа пользователей ОС.
На момент написания заметки Microsoft не отреагировала на проблему публично. Для владельцев копий Windows 10, столкнувшихся с замедлением системы, издание рекомендовало выполнить восстановление ОС или переустановить Windows.
Апдейт KB4559309, вместе KB4541301 и KB4541302, является одним из последних обновлений операционной системы от Microsoft. Ранее пользователи Windows 7 обратили внимание на обновление, которое заменило браузер Microsoft Explorer на Edge. При этом выпущенная в 2009 году ОС не поддерживается производителем с января 2020 года.
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Наука и техника , Microsoft
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